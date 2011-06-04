Металлическая мебель - купить от производителя ПАКС-Металл

Основанная в 1991 году группа компаний "ПАКС-металл" на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели.

Металлическая мебель «Пакс-металл»

Металлическая мебель – олицетворение безупречности. Она не боится огня и плесени, ударов, устойчива к износу, выдерживает десятки тысяч циклов открывания/закрывания. Грузоподъёмность металлических полок и ящиков намного выше по сравнению с деревянными, пластиковыми, стеклянными аналогами.

В составе такой мебели нет смол, формальдегидов и других вредных для здоровья веществ. Она не издает неприятных запахов, полностью экологична и гипоаллергенна. Всё это делает модульные шкафы, стеллажи, сейфы, верстаки и другие предметы мебели из металла актуальными для любых компаний.

Какие виды мебели мы предлагаем?

Наша компания «Пакс-металл» более 30 лет занимается изготовлением металлической мебели для офисов и различных учреждений, магазинов и больниц, банковских и почтовых отделений. Вот основные виды мебельных изделий, которые мы выпускаем и которые Вы можете у нас заказать:

Шкафы. Есть модели для бухгалтерских и архивных документов, картотек. Металлические шкафы подходят для хранения одежды и обуви, например, в спортивных или производственных раздевалках.

Сейфы. Это изделия из толстого металла, с усиленной конструкцией и мощной защитой от взлома. Предназначены для денег, документов, ценностей. Есть модели, разработанные для хранения оружия.

Гардеробные системы. Универсальные конструкции — альтернатива шкафам-купе, гарнитурам, «стенкам». Подходят для хранения одежды, обуви, домашних и офисных принадлежностей, документов.

Медицинская мебель. Это аптечки, тумбы, а также шкафы для медикаментов, приспособлений и документации.

Стеллажи. Открытые конструкции для хранения товара, инструментов, запчастей, документов и иного содержимого. В каталоге есть модели для складов, офисов, гаражей, магазинов.

Верстаки и инструментальные шкафы. Такая металлическая мебель имеет усиленную конструкцию и используется на производстве.

Также предлагаются почтовые ящики, устанавливаемые в многоквартирных домах, и сумочницы, используемые в офисах, магазинах, торговых центрах.

Как мы работаем?

Для производства используется только зарубежное европейское оборудование – это линии разрезания рулонной стали и прокатки стеллажных стоек, координатно-пробивные прессы, а также оборудование для полимерно-порошковой окраски металлической мебели.

Действующая на предприятии система контроля качества сертифицирована по стандарту ИСО 9001:2000. Это означает, что система организации производства в нашей компании устроена так, что безупречный уровень качества производимой мебели Вам гарантирован!

Производственные мощности «Пакс-металл» позволяют нам изготовить партию металлической мебели в любом объёме в срок до 2-х недель максимум. Сотрудничество с нами позволит Вам быстро купить мебель из металла даже при временном отсутствии интересующих позиций в каталоге сайта.

Как с нами можно связаться?

Головной офис находится в Москве, но география обслуживания — вся Россия, а также Казахстан и Белоруссия. Есть представительства во всех крупных городах страны:

Владивосток

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Ереван

Иркутск

Казань

Кемерово

Краснодар

Красноярск

Москва

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Саратов

Ставрополь

Тюмень

Уфа

Хабаровск

Челябинск

Ярославль

Продажи осуществляются во все регионы РФ. Все отгрузки оперативно производятся со складов в Москве и у региональных представителей. Связаться с нашими филиалами можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты».