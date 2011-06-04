Металлическая мебель - купить от производителя ПАКС-Металл

Лидер на рынке с1991года
Основанная в 1991 году группа компаний "ПАКС-металл" на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели.
Металлическая мебель – олицетворение безупречности. Она не боится огня и плесени, ударов, устойчива к износу, выдерживает десятки тысяч циклов открывания/закрывания. Грузоподъёмность металлических полок и ящиков намного выше по сравнению с деревянными, пластиковыми, стеклянными аналогами.
В составе такой мебели нет смол, формальдегидов и других вредных для здоровья веществ. Она не издает неприятных запахов, полностью экологична и гипоаллергенна. Всё это делает модульные шкафы, стеллажи, сейфы, верстаки и другие предметы мебели из металла актуальными для любых компаний.
Наша компания «Пакс-металл» более 30 лет занимается изготовлением металлической мебели для офисов и различных учреждений, магазинов и больниц, банковских и почтовых отделений. Вот основные виды мебельных изделий, которые мы выпускаем и которые Вы можете у нас заказать:
Шкафы. Есть модели для бухгалтерских и архивных документов, картотек. Металлические шкафы подходят для хранения одежды и обуви, например, в спортивных или производственных раздевалках.
Сейфы. Это изделия из толстого металла, с усиленной конструкцией и мощной защитой от взлома. Предназначены для денег, документов, ценностей. Есть модели, разработанные для хранения оружия.
Гардеробные системы. Универсальные конструкции — альтернатива шкафам-купе, гарнитурам, «стенкам». Подходят для хранения одежды, обуви, домашних и офисных принадлежностей, документов.
Медицинская мебель. Это аптечки, тумбы, а также шкафы для медикаментов, приспособлений и документации.
Стеллажи. Открытые конструкции для хранения товара, инструментов, запчастей, документов и иного содержимого. В каталоге есть модели для складов, офисов, гаражей, магазинов.
Верстаки и инструментальные шкафы. Такая металлическая мебель имеет усиленную конструкцию и используется на производстве.
Также предлагаются почтовые ящики, устанавливаемые в многоквартирных домах, и сумочницы, используемые в офисах, магазинах, торговых центрах.
Для производства используется только зарубежное европейское оборудование – это линии разрезания рулонной стали и прокатки стеллажных стоек, координатно-пробивные прессы, а также оборудование для полимерно-порошковой окраски металлической мебели.
Действующая на предприятии система контроля качества сертифицирована по стандарту ИСО 9001:2000. Это означает, что система организации производства в нашей компании устроена так, что безупречный уровень качества производимой мебели Вам гарантирован!
Производственные мощности «Пакс-металл» позволяют нам изготовить партию металлической мебели в любом объёме в срок до 2-х недель максимум. Сотрудничество с нами позволит Вам быстро купить мебель из металла даже при временном отсутствии интересующих позиций в каталоге сайта.
Головной офис находится в Москве, но география обслуживания — вся Россия, а также Казахстан и Белоруссия. Есть представительства во всех крупных городах страны:
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ереван
Иркутск
Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
Продажи осуществляются во все регионы РФ. Все отгрузки оперативно производятся со складов в Москве и у региональных представителей. Связаться с нашими филиалами можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Первая компания ставшая производить металлическую мебель в России!
производим металлическую мебель
земли занимает весь завод
занято производственными цехами
потребление стали ежегодно
партнеров по всей стране
единиц готовой продукции на складах
по всей России
единиц металлической мебели производиться в год
Уважаемые партнеры! Группа компаний "ПАКС-металл" поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством.
Режим работы в новогодние праздники:
29.12.2023 - Отгрузка осуществляется до 15:30
01.01.2023-08.01.2024 - Выходные - офис и склад не работают
Уважаемые партнёры!
Сообщаем Вам, что с 20 по 24 ноября 2023 г. наша компания принимает участие в выставке «МЕБЕЛЬ-2023», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр на Красной Пресне» (м. Выставочная, м. Деловой центр).
Наш стенд будет находиться в павильоне № 7, зал № 2, стенд № 72A70.
Информация по выставке и схема проезда:
https://www.meb-expo.ru/ru/visitors/route/
Получить бесплатный электронный билет можно пройдя онлайн-регистрацию на сайте выставки:
https://www.meb-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1