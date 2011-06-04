 Металлическая мебель - купить от производителя ПАКС-Металл
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Лидер на рынке с1991года

Основанная в 1991 году группа компаний "ПАКС-металл" на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели.

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Каталог продукции
Новинки
Металлическая медицинская тумба ТП-4

Металлическая медицинская тумба ТП-4

Металлическая медицинская тумба ТП-4
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Металлическая медицинская тумба ТП-4

15 968 р.
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Металлическая медицинская тумба ТП-3

Металлическая медицинская тумба ТП-3

Металлическая медицинская тумба ТП-3
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Металлическая медицинская тумба ТП-3

8 896 р.
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Металлическая медицинская тумба ТП-2

Металлическая медицинская тумба ТП-2

Металлическая медицинская тумба ТП-2
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Металлическая медицинская тумба ТП-2

7 628 р.
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Металлическая медицинская тумба ТП-1

Металлическая медицинская тумба ТП-1

Металлическая медицинская тумба ТП-1
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Металлическая медицинская тумба ТП-1

9 422 р.
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Полка МС-Т-М

Полка МС-Т-М

Полка МС-Т-М
Новый Новый
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Полка МС-Т-М 500

30х150х515 мм
220 р.
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Полка МС-Т-М 600

30х150х610 мм
257 р.
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Полка МС-Т-М 750

30х150х760 мм
325 р.
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Металлическая мебель «Пакс-металл»

Металлическая мебель – олицетворение безупречности. Она не боится огня и плесени, ударов, устойчива к износу, выдерживает десятки тысяч циклов открывания/закрывания. Грузоподъёмность металлических полок и ящиков намного выше по сравнению с деревянными, пластиковыми, стеклянными аналогами.

В составе такой мебели нет смол, формальдегидов и других вредных для здоровья веществ. Она не издает неприятных запахов, полностью экологична и гипоаллергенна. Всё это делает модульные шкафы, стеллажи, сейфы, верстаки и другие предметы мебели из металла актуальными для любых компаний.

Какие виды мебели мы предлагаем?

Наша компания «Пакс-металл» более 30 лет занимается изготовлением металлической мебели для офисов и различных учреждений, магазинов и больниц, банковских и почтовых отделений. Вот основные виды мебельных изделий, которые мы выпускаем и которые Вы можете у нас заказать:

Также предлагаются почтовые ящики, устанавливаемые в многоквартирных домах, и сумочницы, используемые в офисах, магазинах, торговых центрах.

Как мы работаем?

Для производства используется только зарубежное европейское оборудование – это линии разрезания рулонной стали и прокатки стеллажных стоек, координатно-пробивные прессы, а также оборудование для полимерно-порошковой окраски металлической мебели.

Действующая на предприятии система контроля качества сертифицирована по стандарту ИСО 9001:2000. Это означает, что система организации производства в нашей компании устроена так, что безупречный уровень качества производимой мебели Вам гарантирован!

Производственные мощности «Пакс-металл» позволяют нам изготовить партию металлической мебели в любом объёме в срок до 2-х недель максимум. Сотрудничество с нами позволит Вам быстро купить мебель из металла даже при временном отсутствии интересующих позиций в каталоге сайта.

Как с нами можно связаться?

Головной офис находится в Москве, но география обслуживания — вся Россия, а также Казахстан и Белоруссия. Есть представительства во всех крупных городах страны:

Продажи осуществляются во все регионы РФ. Все отгрузки оперативно производятся со складов в Москве и у региональных представителей. Связаться с нашими филиалами можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Первая компания ставшая производить металлическую мебель в России!

30 лет

производим металлическую мебель

6 гектаров

земли занимает весь завод

25 000 м2+

занято производственными цехами

200 000 т

потребление стали ежегодно

600+

партнеров по всей стране

2 млн +

единиц готовой продукции на складах

28 филиалов

по всей России

200 000+

единиц металлической мебели производиться в год

Новости

Уважаемые партнеры! Группа компаний "ПАКС-металл" поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством.

Режим работы в новогодние праздники:

29.12.2023 - Отгрузка осуществляется до 15:30

01.01.2023-08.01.2024 - Выходные - офис и склад не работают

Уважаемые партнеры!

26.12.2023 г. - Московский офис и склад работают до 14:00

Уважаемые партнёры!

Сообщаем Вам, что с 20 по 24 ноября 2023 г. наша компания принимает участие в выставке «МЕБЕЛЬ-2023», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр на Красной Пресне» (м. Выставочная, м. Деловой центр).

Наш стенд будет находиться в павильоне № 7, зал № 2, стенд № 72A70.

Информация по выставке и схема проезда:

https://www.meb-expo.ru/ru/visitors/route/

Получить бесплатный электронный билет можно пройдя онлайн-регистрацию на сайте выставки:

https://www.meb-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1
Уважаемые партнеры! Компания ПАКС-металл информирует Вас о том, что с производства сняты следующие модели шкафов: ШРМ-28М, ШРМ-14М. Выпуск данных моделей не возобновится. Все подтвержденные заказы будут выполнены.

Уважаемые коллеги! График работы компании ПАКС-Металл в праздничные дни:

03.11 - офис работает до 15:00, склад до 14:30

04-06.11 - выходные дни
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